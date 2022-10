Sei medaglie per l’Associazione Ippica Monregalese ai Campionati Regionali di Dressage

Ancora un grande risultato per l’Associazione Ippica Monregalese che vince sei medaglie ai Campionati Regionali di Dressage 2022.

Questa disciplina olimpica equestre prevede l’esecuzione di particolari figure che vengono eseguiti alle tre andature, passo, trotto e galoppo, secondo schemi con difficoltà crescenti e caratterizzati dal raggiungimento di eleganza, precisione e grande sintonia con il cavallo.

Le allieve e gli allievi della Monregalese, dopo una lunga preparazione ottenuta anche con la partecipazione a numerose gare in cui hanno ben figurato, hanno avuto modo di perfezionare le proprie performances con uno stage federale tenuto nei giorni precedenti dall’amazzone olimpionica e attuale Campionessa italiana Valentina Truppa.

Cominciando dalla categoria pulcini, la medaglia d’oro è andata a Camilla Gaidano che è diventata Campionessa Regionale in sella al suo pony Huntsman.

Nella categoria promesse, medaglia di bronzo a Beatrice Dotto con la pony Venus mentre sempre nella categoria promesse, ma con redini elastiche, Greta Ribero si è aggiudicata la medaglia d’argento in sella alla pony Jiminy.

Medaglia di bronzo nella categoria emergenti per Vittoria Mascarello con Philo, pony vincitore di un gran numero di medaglie.

Grande conferma per l’amazzone Maristella Montaldo, per l’ennesima volta Campionessa Regionale nella categoria gentleman, grazie alla medaglia d’oro conquistata in sella a Gal-s suo fedele compagno di gara.

Ottimi piazzamenti anche per Andrea Di Muro e Manuel Lamberti rispettivamente quinto e sesto nella categoria esordienti.

Gli ottimi risultati ottenuti hanno permesso anche alla squadra dell’Ippica Monregalese composta da Camilla Gaidano, Vittoria Mascarello, Maristella Montaldo e con la partecipazione esterna di Camilla Fassone, di aggiudicarsi la medaglia d’argento anche nella gara a squadre.

Queste medaglie premiano la costanza e il lavoro di nostri cavalieri e amazzoni ormai confermati nell’ambito della disciplina ma soprattutto quelli che da poco si sono avvicinati al dressage mostrando grande impegno e dedizione.