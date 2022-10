A Cuneo la festa conviviale degli alpini del gruppo di San Rocco Castagnaretta

Domenica 9 ottobre gli Alpini del Gruppo di San Rocco Castagnaretta si sono ritrovati per l'annuale festa conviviale.

Il programma della giornata prevedeva il ritrovo in Piazzale della Repubblica, presso il Monumento degli Alpini della frazione, dove si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera seguita dalla deposizione di un omaggio floreale alla lapide dedicata ai Caduti di San Rocco. Il Gruppo si è poi trasferito in pullman a Farigliano, presso l'Agriturismo Pianbosco di Revelli Luciano, dove, prima del pranzo, don Giuseppe Pellegrino, già parroco di San Rocco Castagnaretta, ha celebrato la Messa in ricordo degli alpini "andati avanti". Naturalmente era presente anche "Nonno Beppe", il Reduce di Russia Giuseppe Falco, classe 1921, sempre presente, con molta emozione, alle attività ed alle cerimonie del Gruppo.