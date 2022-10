Raccolta da record nei boschi di Lurisia. Il signor Massimo Morra, saviglianese, a spasso con alcuni amici nei boschi di Lurisia, si è infatti imbattuto in un tris eccezionale: tre funghi porcini dal peso, ciascuno, superiore al chilo.

Uno, già in decomposizione, non è stato raccolto. Gli altri due, bellissimi e in perfetto stato, pesano rispettivamente 1,2 e 1,1 chili.