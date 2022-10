A Benevello presto i lavori per rendere il castello un luogo di servizio e aggregazione

572.760 Euro: questa la cifra precisa che il Comune di Benevello, grazie al contributo regionale, mette sul piatto per il progetto relativo al restauro, risanamento e riqualificazione del castello.

L’edificio, da anni non più abitato dopo che le suore del “Sacro Cuore” di Torino hanno smesso si affittare, risale al XIV secolo, quando la potente famiglia Falletti costruì un castello turrito, base di quello attualmente visibile. Nei secoli passò di mano più volte: prima ai Gonzaga, duchi di Mantova, poi, nel 1631 ai Savoia, ai conti Prandi, ed ai Della Chiesa.



Ora il castello più che una fortezza è un vero e proprio edificio che si presenta come un grosso blocco, con basamento a scarpa, rinserrato tra due torrioni circolari cimati. La tintura bianca lo fanno assomigliare ad una casa di campagna, non fosse per le linee che ne ricordano l’utilizzo militare.



Il Comune è l’attuale proprietario, ed ora è pronto a renderlo completamente agibile: «Questo importante investimento - spiega il sindaco Mattia Morena - permetterà di eseguire lavori sulle fondamenta del castello e nelle parti meno conosciute, per poi intervenire sul tetto per risanarlo. Verranno rifatti anche diversi locali e si pensa ad una destinazione di servizio per i cittadini. Da un lato troveranno posto i nuovi uffici comunali, dall’altro si pensa ad una gestione di paternariato pubblico/privato per sviluppare temi comuni legati al territorio, anche in chiave turistica.

Come sindaco sono molto felice e orgoglioso per questo importante contributo e per come il castello sarà nel prossimo futuro. Un impegno che la nostra amministrazione ha avuto da subito a cuore, per consegnare al paese un luogo di aggregazione, tra storia, tradizione e modernità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la partenza di questo intervento, ed la Regione Piemonte nella persona del Governatore Alberto Cirio e dell’assessore Marco Gabusi».

Intanto a Benevello è stato inaugurato il nuovo asilo: «Abbiamo fatto il taglio del nastro dell’asilo nido il 3 ottobre, alla presenza di sette bambini che presto diventeranno tredici ad inizio prossimo anno. Abbiamo investito 130 mila Euro circa e, nel prossimo futuro, collegheramo il piano terra con quello interrato dove c’è l’asilo, con un ascensore, per renderlo ancora più accessibile. Un lavoro collegato al castello: una volta che sposteremo gli uffici comunali ci sarà ancora più spazio per la scuola materna. I giovani sono l’anima del paese» le parole del primo cittadino.