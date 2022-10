Claudio Migliore nominato presidente del Comitato di quartiere a San Rocco Castagnaretta

Anche il quartiere di San Rocco Castagnaretta è stato coinvolto nelle elezioni per il rinnovo del proprio Comitato e che ha visto recarsi alle urne ben 248 frazionisti, nel corso del week end dell’8 e 9 ottobre.

I votanti hanno avuto l’opportunità di scegliere i 13 componenti (6 donne e 7 uomini) che per il prossimo triennio si metteranno al servizio della propria comunità.

Durante l’assemblea tenutasi lo scorso 17 ottobre, sono state rinnovate con voto unanime le cariche del Consiglio Direttivo del Quartiere.

Ecco come sarà composto il comitato della frazione cuneese.

Presidente: Claudio Giuseppe Migliore

Vice presidente: Barbara Origlia

Vice Presidente: Marco Migliore

Segretario: Claudia Gazzera

Tesoriere: Riccardo Lingua con delega alle manifestazioni e fiere

Consigliere: Sabrina Carli con delega alle infrastrutture ed ai trasporti

Consigliere: Pier Giorgio Cometto con delega alla manutenzione strade ed al degrado

Consigliere: Francesco Damilano con delega alla sicurezza ed alla protezione Civile

Consigliere: Nadia Gazzera con delega alle attività culturali

Consigliere: Bruno Lovera con delega alla tutela ambientale ed alle aree verdi

Consigliere: Antonella Morganti con delega all’urbanistica ed allo sviluppo sostenibile

Consigliere: Matteo Rossi con delega alle politiche giovanili ed allo sport

Consigliere: Cristina Sappia con delega alla comunicazione

"Con entusiasmo - scrivono in una nota - il neo comitato intende portare novità e competenza perché prendersi cura e difendere i beni comuni è oggi una sfida importante di grande valore."

"Si ringrazia il Consiglio uscente per l’impegno profuso e per la quantità di lavoro svolto negli anni passati. - prosegue - Il nostro primo intervento sarà quello di provvedere immediatamente ad una rigenerazione ed all’arredamento della propria sede, per poter svolgere nel migliore dei modi il mandato attribuito e per essere maggiormente raggiungibili dai propri concittadini."

"L’intenzione del Comitato - continua - è quella di indire, nel più breve tempo possibile, un’assemblea pubblica al fine di intercettare le esigenze e le criticità del nostro quartiere, per poi formulare proposte e progettualità idonee all’Amministrazione Comunale."

"Sarà nostro compito - conclude la nota - dare la più ampia diffusione possibile delle informazioni tramite assemblee pubbliche, social, giornali e bacheca, per una partecipazione popolare massiccia che dia sostegno e forza a questo comitato."

Si può contattare il comitato via e-mail: quartiere.sanrocco.cn@gmail.com oppure presso la sede di corso Francia 163.