Garessio, spaccatura nella maggioranza: si dimettono i consiglieri Daniele Canova e Valerio Randone

Spaccatura nella maggioranza di Garessio. Hanno rassegnato infatti le dimissioni i consiglieri di maggioranza Daniele Canova e Valerio Randone.

La decisione è stata ufficializzata nella giornata di sabato 22 ottobre: "Comunichiamo le nostre dimissioni irrevocabili dalla carica di Consigliere Comunale. E’ innegabile che negli ultimi tempi siano venuti a mancare elementi che riteniamo fondamentali per sentirsi ancora parte del progetto costruito nel 2019: condivisione, confronto, disponibilità." - spiegano in una nota congiunta - "Questo passo è quindi dettato dalla coerenza che sempre ci ha contraddistinti e dal rispetto per i nostri concittadini in questo momento particolarmente difficile. Nell’augurare, per il bene di Garessio, all’amministrazione di saper affrontare con equilibrio le future scelte, auspichiamo che ciò possa avvenire con un’oculata gestione delle risorse economiche pubbliche.”

Ora l'amministrazione dovrà provvedere alla surroga: la prima non eletta nella lista "Ambiente e territori" e nonché ultima componente disponibile del gruppo è Sara Rozzo.

Negli scorsi mesi a rassegnare le dimissioni erano stati gli ex assessori Roberto Sandini, Lara Sappa, che dopo aver lasciato la giunta avevano lasciato anche il consiglio e il consigliere Valerio Sappa.

Immediate le reazioni della minoranza che, alla luce della difficile situazione che il paese si trova ad affrontare per problemi legati alla viabilità per la ricostruzione dei ponti (ne avevamo parlato con il sindaco, leggi qui) e al caro bollette, necessita di un'amministrazione unita e coesa.

"Devo essere sincero, - dice Isaac Carrara, consigliere di minoranza - le dimissioni dei Consiglieri Canova e Randone mi sono giunte inattese, ma non troppo. Nell’ultimo periodo avevo percepito un crescente clima di tensione all’interno della maggioranza, unito a una mancanza di partecipazione da parte di qualcuno ai Consigli Comunali. Si tratta di dimissioni inaspettate a maggior ragione perché gli stessi consiglieri dimissionari non hanno mai sollecitato in sede istituzionale di Consiglio quella condivisione, confronto e disponibilità, sicuramente elementi indispensabili per il corretto funzionamento di una squadra e che ora lamentano quale causa delle loro dimissioni. Non conoscendo le dinamiche interne alla maggioranza posso solo ipotizzare che siano problematiche che sono state invece dibattute in sedi diverse e su cui non si è giunti a una soluzione e appianamento. Sicuramente si tratta di dimissioni gravi, in quanto essendo rimasto un solo componente della lista del sindaco Fazio fuori dal Consiglio (sempre che accetti la surroga) a questo punto la maggioranza rimane con un componente in meno, se non due se l'ultima esclusa non accetta. Questo “azzoppamento” della maggioranza giunge in un momento quanto mai delicato per il nostro paese. Numerose sono le questioni che devono essere affrontate e decise, dalle mai risolte problematiche di viabilità aggravate dalla mancanza dei due ponti, con particolare riferimento al ponte della Lepetit su cui siamo ancora lontani da una soluzione, per arrivare ai recenti problemi del caro energia che si stanno ripercuotendo in modo tragico sulle finanze comunali.

Anche se il caro energia è stato affrontato proprio in questi giorni (il comune ha infatti adottato diverse misure leggi qui, ndr), quest’ultimo problema porta poi a doversi interrogare in modo molto serio sulla gestione di Garessio 2000, dove abbiamo impianti che per funzionare consumano enormi quantità di energia elettrica, per non parlare del consumo aggiuntivo che si avrebbe con un eventuale sistema di innevamento artificiale su cui è stato basato parte del progetto finanziato dalla Regione Piemonte. Molte e gravi questioni che gravano sul Comune di Garessio, e su un Consiglio Comunale che continua a perdere pezzi."

"Il paese sta attraversando un momento di difficoltà e di incertezza, - aggiunge la consigliera di minoranza Renza Roberi - mi sto riferendo a due problematiche prioritarie che sono il ripristino dei due ponti sul Tanaro di cui non si conosce la tempistica e non meno importante il mantenimento della pulizia del fiume ( in particolar nella zona tra il ponte Odasso abbattuto ed il Ponte di Barjols) e la questione di Garessio 2000 che ancora ad oggi non ha avuto un esito positivo sulla gestione degli impianti per la stagione invernale, a tal proposito c’è da evidenziare il costo elevatissimo per il funzionamento di tali impianti e del funzionamento dell’innevamento artificiale. Le questioni citate non sono le uniche degne di attenzione ( altra questione importante: il Comune sta pagando somme pesanti causa il caro energia per il quale si è reso necessario un intervento di riduzione dell’ illuminazione pubblica).

A fronte di quanto detto c’è da evidenziare quanto il paese necessiti di sentire nell’istituzione comunale la forza e la determinazione coese nell’affrontare le problematiche emergenti. Le dimissioni dei consiglieri Canova e Randone si pongono ancora una volta (in passato altri due Consiglieri, precedentemente con incarico da Assessori, si erano dimessi) in un quadro di difficoltà che la Maggioranza sta vivendo. Purtroppo devo constatare che le problematiche interne, anche se intuibili, non emergono nei giusti contesti, ma si celano nel lungo periodo per poi esplodere in maniera devastante e dimissionaria. Sono fermamente convinta che dovrebbero esserci sempre gli spazi, in modo particolare per la maggioranza, per il confronto, la collaborazione e la condivisione. Senza questi elementi la Maggioranza stessa perde potere e si indebolisce. Questo è quanto sta accadendo nel nostro Comune".