Premiata la Fedeltà Associativa della zona di Cuneo di Confartigianato

Un riconoscimento significativo alla fedeltà associativa, a cui si è affiancato anche un focus sull’intraprendenza giovanile per coniugare, durante la celebrazione della longevità imprenditoriale, i due aspetti fondanti del “valore artigiano”: tradizione ed innovazione.

Con questo programma si è festeggiata la Fedeltà Associativa della zona di Cuneo di Confartigianato nell’ampio salone del Varco di piazza Foro Boario a Cuneo.

In apertura la relazione del presidente di Confartigianato – zona di Cuneo Valerio Romana, alla quale sono seguiti i saluti della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e le riflessioni sulla difficile situazione attuale da parte del vicepresidente di Confartigianato Imprese Cuneo Michele Quaglia.

A seguire, la testimonianza di quattro imprenditori “giovani”, Alessio Giordanengo titolare della Iron Make di Peveragno che produce tavoli e arredo in legno, ferro e resina, Mattia Maccaferri contitolare di Mek Phoebe Tatoo – studio di tatuaggi, Gabriele Fronzè titolare di Elemento Modular Cloud – nuove soluzioni digitali, e Rossella Campisi titolare di Pas de Mots, sarta specializzata in Kimono, tutti e tre di Cuneo. Dalle loro parole sono emersi passione, creatività e sguardo fiducioso verso il futuro, sentimenti che hanno offerto anche alle generazioni precedenti una visione prospettica di grande speranza. A chiusura di questa parentesi “under 40” sono intervenuti Omar Garino presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo e Gabriele Druetta presidente del Fab Lab, realtà innovativa interna all’Associazione.

La mattinata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti per i 35 e i 50 anni di Fedeltà Associativa.

«È un appuntamento importante – ha dichiarato Valerio Romana – che ad ogni edizione sottolinea l’operosità e la capacità dei nostri artigiani. È stato anche un’occasione per richiamare l’attenzione su tematiche più che mai attuali e con le nuove generazioni lanciare uno sguardo speranzoso verso il futuro. Non dimentichiamo, infine, che questo evento ha rappresentato anche un piacevole momento di convivialità, dopo due anni di ristrettezze sociali dovute al Covid, e un gesto di riconoscimento all’impegno dei nostri artigiani associati della zona».

«L’iniziativa – ha concluso Michele Quaglia – ha voluto innanzitutto rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Di particolare rilievo, poi, gli interventi dei giovani imprenditori, attraverso i quali è emersa con chiarezza la grande vitalità che sta alla base dell’imprenditoria locale. Vi è infine, il senso più profondo della “Fedeltà Associativa”: un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono un importante presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale».

Elenco imprese insignite della “Fedeltà Associativa”

35 ANNI

Aime Olga – Acconciatori – Castelletto Stura

Alpiservice srl – Meccatronica – Peveragno

Autonoleggio F.lli Menardi di Valter & Silvio Menardi snc – Autonoleggiatori – Cervasca

B.G. di Barale G. & C. snc – Meccanica e Subfornitura – Cuneo

Baiocco Daniele – Elettricisti – Cuneo

Barale Valter – Orafi/ lavorazione metalli preziosi – Cuneo

Brignone Ghio Pellegrino di Ghio Ilario & C. snc – Edili – Cuneo

C.D.E. snc di Diego Ronchetto Salvana & C. – Antennisti – Cuneo

Edilscavi srl – Scavi e movimento terra – Cuneo

Ferreri Pier Mario – Carrozzieri – Villafalletto

Fulcheri Marco & C. snc – Carpenteria Meccanica – Cuneo

Gioielli Tassone di Tassone Cinzia e Flavia sas – Orafi/lavorazione metalli preziosi – Cuneo

Giordano Claudio – Elettricisti – Cuneo

Grosso Serramenti srl – Produzione porte e serramenti – Peveragno

Pellegrino Car Service snc – Carrozzieri – Cuneo

Piumatti Gilberto – Corniciai – Cuneo

R.C.M. srl – Carpenteria Meccanica – Villafaletto

Riba Aurelio – Meccatronica – Boves

Romana Danilo – Acconciatori – Cuneo

S.H.D. di Bassignana Enrico &C. srl – Elettronica industriale – Cuneo

Shado Acconciature Donna di Galaverna Stefania – Acconciatori – Cuneo

Shado By di Brignone Anna Emanuela – Acconciatori – Cuneo

50 ANNI

Armando Renato – Trasporto Merci – Cervasca

Baudino Adriano & Figli snc – Serramenti e infissi – Boves

Colombero snc di Colombero S. & Magnabosco N. – Termoidraulici – Cuneo

Dutto Sebastiano & C. snc – Meccanica e subfornitura – Cuneo

Idrotermo sanitaria di Demarchi Fulvio & C. snc – Termoidraulici – Cuneo

Ma.Ri.Cu. di Gatti Bruno & C. snc – Ascensoristi – Cuneo

Pellegrino macchine Agricole di Pellegrino Vincenzo & C. snc – Riparazione macchine agricole – Cuneo

Pellicceria Ceratto snc – Pellicce – Cuneo

TI.PI. Tipografia Piemonte Editrice di Carlo & Giorgio Felici sas – Tipografi – Cuneo