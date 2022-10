Roreto di Cherasco, festa per 200 e un applauso alla 99enne Maria al pranzo del Centro d’Incontro

Erano circa 200 i partecipanti domenica al pranzo sociale del Centro d’Incontro di Roreto. Il presidente, l’infaticabile cavalier Vincenzo Gerbaldo ha salutato i numerosi presenti facendo una rapida panoramica delle attività che il Centro ha promosso quest’anno e degli appuntamenti che arriveranno ancora prima della fine dell’anno. Tra questi la gita al mare per concludere poi a dicembre il calendario con la giornata degli auguri e la consegna del panettone ai tesserati.

A portare il saluto è arrivato anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Graglia, che ha sottolineato l’importanza di luoghi di aggregazione quali quello di Roreto, attivo punto di riferimento per la frazione.

Durante il pranzo c’è stata, come da tradizione, la consegna di un riconoscimento ai soci più longevi, dai 75 anni in su, e tra questi un applauso speciale è andato all’attiva Maria, che quest’anno ha ben 99 anni.

Il Centro incontro di Roreto è una realtà attiva sul territorio, luogo in cui trascorrere piacevoli giornate magari giocando a carte o chiacchierando, ma anche propositiva di tante uscite, gite, pranzi a base di pesce e non solo, partecipazione ad eventi e ai raduni degli altri Centri d’Incontro.

Presente alla giornata anche il presidente dei Centri Incontro Piemonte Valle d’Aosta, il sandamianese Alberto Marinetto, e una buona rappresentanza dei due Centri gemellati con Roreto, Verres in Valle d’Aosta e Montanaro, nel Torinese.

Anche il parroco di Roreto, don Daniele Mollo, ha voluto essere presente alla conviviale.

Ma gli appuntamenti per l’attivo Vincenzo Gerbaldo non finiscono certo qui. Domenica infatti, come ha anticipato il presidente della Bocciofila Roretese Banca di Cherasco, ci sarà un nuovo momento conviviale per ringraziare Gerbaldo dei tanti anni trascorsi alla presidenza della Bocciofila. “Per me – ha sottolineato l’attuale presidente del sodalizio, Biagio Costamagna – Vincenzo è il nostro presidente”.