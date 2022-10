Sbloccati i fondi agli assegni di cura per non autosufficienti, il Consorzio Monviso Solidale: "Buona notizia per tante famiglie"

La notizia dello sblocco del Fondo Nazionale 2021 per la non autosufficienza è pervenuta venerdì scorso durante l'incontro tra l'Assessore Regionale Maurizio Marrone e il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto. È stato l'Assessore stesso a comunicarlo durante la riunione in prefettura, convenuta appositamente per sollecitare il Ministero nel rendere disponibili al più presto tali risorse per la Regione Piemonte.

Nei giorni precedenti, visto il protrarsi dell'attesa e la mancanza di informazioni certe a livello nazionale, il Monviso Solidale aveva preallertato i beneficiari degli assegni di cura (nuclei familiari con anziani non autosufficienti e persone con disabilità) delle possibili difficoltà legate alla prosecuzione della misura a loro favore, viste le mancate determinazioni a copertura della spesa.

"Il nostro Ente – ha spiegato il Presidente del CDA del Consorzio Monviso Solidale Gianpiero Piola - aveva scelto di garantire l'erogazione degli assegni di cura nel primo semestre 2022, seppur i tempi di approvazione del fondo non fossero allora stati definiti, al fine di non privare i nuclei beneficiari del contributo mensile. Grazie all'importante intervento regionale di sollecito, possiamo garantire la continuità del contributo anche per i mesi restanti".

Sono circa 220 i beneficiari di assegno di cura residenti sul territorio del consorzio, il contributo medio erogato varia dai 400 ai 600 euro mensili. "La nostra comunicazione preventiva inviata ai nuclei beneficiari - aggiunge il Direttore Generale Enrico Giraudo - ha generato allarme e indotto gli interessati a cercare conferme dalla Regione Piemonte, che rappresenta il nostro principale interlocutore a proposito di quelle misure statali sulle quali difficilmente riusciamo ad incidere da una dimensione locale. Siamo lieti di poter dare adesso una buona notizia a tante famiglie".

Nei prossimi giorni perverranno le determinazioni regionali necessarie per confermare i contributi a favore dei nuclei beneficiari e consentirne le successive erogazioni.