Si confermano un successo le Notti delle streghe a Rifreddo

Le streghe sono tornate dopo due anni a riempire strade e piazze del piccolo comune di Rifreddo in Valle Po per quello che si può davvero definirsi un week-end da paura. Paura nel vero senso della parola per quanto riguarda l'inoltrarsi nel dedalo delle buie strade rifreddesi e per gli incontri con chi le ha animate con inquietanti scenette ma, anche, paura in senso figurato per richiamare l'invasione di persone che ha letteralmente sommerso la grande piazza della Vittoria rifreddese.

"L'edizione 2022 - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo che dalla nascita della manifestazione segue il prima persona la stessa - ha avuto davvero un successo eclatante. Già il venerdì nonostante la giornata leggermente piovosa sono state parecchie le persone che hanno varcato la biglietteria sistemata di fronte al cinquecentesco palazzo comunale. Sabato sera poi c'è stato un vero e proprio boom con gente che arrivava da ogni dove ed anche con un'ottima partecipazione di turisti francesi".

Oltre al successo di pubblico vanno messi in rilievo anche la qualità artistica del recitato e la grande performance della macchina organizzativa basata sulla partecipazione collettiva della comunità delle Notti delle streghe.

"Ci tengo a ringraziare - aggiunge il primo cittadino - i tanti volontari rifreddesi e non che hanno dato anima e corpo come comparse, accompagnatori e tuttofare così come la Protezione civile e l'Aib che hanno gestito alla perfezione la non facile viabilità e sicurezza sella manifestazione. Sul punto vorrei far notare che per molti di noi più che ti una manifestazione in sé lavorare per questo evento è diventato un modo di fare comunità tra amici e passare due o tre giorni insieme. Una cosa che non può che farmi piacere e che forse è davvero l'essenza di questa iniziativa di successo".

Ritornando all'evento vanno messi in luce le tantissime composizioni artistiche lungo il percorso e la solita grande performance di Fabio Forneto in arte Squilibrio che ha, come ormai da anni, accolto alla grande i visitatori sulla piazza. Uno spazio che quest'anno ha visto anche un grande mercatino tematico, la presenza di altri qualificati artisti nonché le novità delle giostre e del grande capannone per la ristorazione e per i party delle streghe. Iniziativa quest'ultima che ha fatto ballare tantissima gente fino a tarda notte il risuonare in tutta la Valle le danze delle streghe. Insomma delle Notti delle streghe davvero super che ora proseguiranno con i concorsi legati all'evento ovvero: il concorso dei pupazzi e quello delle foto. Un modo per tener vivo l'interesse sul tema ed arrivare all'edizione 2023 delle Notti delle streghe.