Tanti progetti per il nuovo comitato di quartiere di Roata Rossi

Martedi 18 ottobre si è tenuta la prima riunione del nuovo comitato di quartiere di Roata Rossi per assegnare le cariche per i prossimi anni e poter quindi entrare nella fase operativa.

L’assemblea presieduta da Danilo Lucchino quale vicepresidente uscente, è iniziata con il ringraziamento al presidente storico Elio Tardivo che ha ricoperto la carica per 15 anni dedicando tempo entusiasmo ed impegno a favore della frazione. Dopo aver brevemente illustrato ai nuovi componenti lo statuto e i compiti del comitato si è passati ad assegnare le nuove cariche. Presidente è stato nominato Giovanni Beltramo, vicepresidente riconfermato Danilo Lucchino. Catia Giordano ricoprirà la carica di segretario e Teresio Bima quella di tesoriere.

Faranno parte del comitato, composto di 13 membri, Roberta Lingua, Sara Meinero, Davide Tallone, Roberto Giuliano, Adriano Dalmasso, Ornella Fantino, Danilo Rosso, Diego Vercellone e Tiziana Gallo.

Da parte di tutti è stata espressa soddisfazione per la presenza femminile all’interno del comitato che sicuramente sarà fonte di nuove proposte e iniziative.

Il presidente uscente ha brevemente tracciato un bilancio degli ultimi anni ricordando gli obiettivi raggiunti, e le problematiche ancora aperte ribadendo l’importanza della collaborazione con i comitati delle frazioni vicine che è stato fondamentale per la soluzione di molte questioni

Il nuovo Presidente Giovanni Beltramo, dopo aver ringraziato per la fiducia a lui accordata, ha ricordato l’importanza del coinvolgimento e del contributo di tutti i componenti per un buon funzionamento del comitato che dovrà continuare a lavorare in sinergia con le frazioni della zona e in collaborazione con le altre realtà della frazione e i rappresentanti all’interno dell’ Amministrazione Comunale , per elaborare proposte per la comunità e favorire la soluzione di piccole e grandi problemi.

Il Nuovo Comitato si riunirà nuovamente martedi 8 novembre per esaminare problematiche e organizzare l’attività e le iniziative future.