Whatsapp in down per due ore. Disagi per milioni di utenti sconnessi

Mattina in salita per chi utilizza WhatsApp. All'incirca dalle 9 di questa mattina la chat di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo non funziona. Lo attesta il sito Downdetector dove vengono raccolte le segnalazioni di malfunzionamento dell'app di casa Zuckemberg.



Il problema riguarda l'invio e la ricezione dei messaggi nell'app di messaggistica.

Milioni gli utenti sconnessi in Italia come in diverse zone del mondo. Molti quotidiani con sede in India stanno facendo registrare analoghe problematiche. La situazione sembra essersi risolta intorno alle ore 11 dopo circa due ore di 'down'.