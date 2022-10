Crollo del viadotto di Fossano, nuovo stop al processo: la difesa chiede la ricusazione del giudice

Stamane, martedì 25 ottobre, presso il Tribunale di Cuneo si sarebbe dovuta celebrare la prima udienza dibattimentale relativa al procedimento relativo al crollo del viadotto di Fossano.



Il disastro avvenuto il 18 aprile 2017, portò al rinvio a giudizio di nove soggetti, a processo con rito ordinario, e, stando a quanto calendarizzato dal giudice Alice Di Maio, già a giugno di quest’anno avrebbe dovuto iniziare l’attività istruttoria, con sentenza fissata per il 2023.



Se già numerose sono state le questioni preliminari avanzate dalle difese e dalla Procura durante le cosiddette ‘udienze filtro’, l'inizio dell’istruttoria ha ora subìto un nuovo slittamento. Nei mesi addietro il trasferimento ad altra sede del magistrato Alice Di Maio aveva infatti costretto alla riassegnazione del fascicolo alla collega del dibattimento Emanuela Dufour.



Nell’udienza dello scorso 20 giugno quest’ultima aveva però dichiarato la propria incompatibilità a celebrare il processo in quanto nelle vesti di Giudice per l’Udienza Preliminare si era già pronunciata in merito alle posizioni di alcuni coimputati. Lo stallo era stato risolto dal presidente del Tribunale che, ricevuti gli atti della richiesta di astensione da parte del giudice, aveva ordinato il procedersi oltre.



Nell’udienza odierna la stessa eccezione è stata però oggetto dell’istanza di ricusazione avanzata nei confronti del nuovo magistrato da parte della difesa, per iniziativa dell’avvocato Nicola Gianaria.

Ad associarsi alla richiesta di assegnare il fascicolo a un altro giudice è stata anche la Procura, rappresentata dai pubblici ministeri Pier Attilio Stea e Mario Pesucci. Sul punto dovrà ora pronunciarsi la Corte d'Appello di Torino. L'udienza è stata intanto aggiornata al 20 dicembre.