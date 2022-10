Incidente stradale questa mattina, martedì 25 ottobre, a Roapiana, nel comune di Monastero di Vasco.

Ad essere coinvolte nel sinitro due autovetture. L'allarme è scattato questa mattina presto, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e il personale sanitario.

Per uno degli occupanti dei mezzi si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.