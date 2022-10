Come favorire la digestione? 7 metodi per digerire bene

Quando la digestione non viene svolta in modo ottimale, significa che il nostro corpo non sfrutta bene le risorse del cibo. Di conseguenza vengono prodotte delle tossine come meccanismo di difesa.

Questo si verifica con sintomi evidenti come stanchezza estrema, diarrea, gastroenterite o carenze nutrizionali. È stato però dimostrato che apportando modifiche alla dieta e alle abitudini quotidiane è possibile generare un impatto positivo sulla salute digestiva e intestinale.

1. Evitare il fast food

Il consumo di alimenti trasformati si riflette direttamente in un aumento del rischio di malattie croniche. Malattie cardiache, obesità e diabete ad esempio sono le principali cause di colite ulcerosa. Ecco perché la migliore raccomandazione per una buona digestione è evitare il consumo di cibi elaborati e fast food. Piuttosto è meglio scegliere una dieta naturale a base di cibi integrali.

2. Mangiare molte fibre

La fibra è indicata per il suo beneficio di accelerare il passaggio nell'intestino. Essa infatti mantiene il tratto digestivo in movimento e si trova in alimenti come verdure, cereali integrali e crusca di frumento.

Scegli verdure fresche di stagione che abbondano in ogni momento dell'anno come verdure a foglia verde, sedano, cavoli e finocchi. Per saperne di più sulle proprietà del finocchio leggi qui.

3. Integrare un buon consumo di grassi sani

Per avere una buona digestione è importante garantire il consumo di grassi sani. Questi infatti forniscono un effetto saziante e sono necessari per il corretto assorbimento dei nutrienti. Mangiare alimenti che si distinguono per l'alto contenuto di acidi grassi Omega 3 è uno dei migliori alleati naturali per ridurre il rischio di sviluppare malattie infiammatorie intestinali come la colite ulcerosa.

4. Mantenere livelli di idratazione ottimali

Una bassa assunzione di liquidi è legata a varie condizioni digestive, in particolare alla stitichezza. È importante prestare particolare attenzione all'assunzione giornaliera di liquidi consigliata dall'OMS. Questa dovrebbe oscillare tra 1,5 e 2 litri al giorno.

Altro aspetto fondamentale risiede nel monitoraggio del tipo di liquidi che si consumano.

5. Controllare lo stress

Lo stress e l'apparato digerente hanno una stretta relazione. Quando il corpo sperimenta alti livelli di stress attacca direttamente lo stomaco. In questi casi è più soggetto a determinate condizioni come ulcere allo stomaco, diarrea, infiammazione e stitichezza.

6. Fare attività fisica

L'elenco dei benefici legati all'attività fisica è immenso. Nel caso non lo sapessi nello specifico, l'esercizio fisico regolare è uno dei modi migliori per favorire la digestione. L'esercizio aiuta moltissimo il cibo a viaggiare attraverso l'apparato digerente: la semplice abitudine di camminare dopo aver mangiato infatti interviene direttamente nella digestione.

7. Ascoltare il proprio corpo

Quando non presti attenzione ai segnali che il corpo invia, è molto più facile mangiare troppo. Di conseguenza potrai sperimentare tutti i tipi di problemi digestivi come gas, gonfiore e indigestione. È quindi molto importante prestare attenzione a prendersi del tempo per mangiare lentamente. Soprattutto è fondamentale essere consapevoli dei livelli di sazietà e non esagerare.

8. Dire addio alle cattive abitudini

Cattive abitudini come fumare, bere troppo alcol e cenare molto tardi sono nemici latenti della digestione. Ad esempio il fumo quasi raddoppia il rischio di reflusso acido ed è associato a rischi di ulcere allo stomaco e colite.