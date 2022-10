Apertura serale straordinaria per la mostra “Steve McCurry. Texture” al Filatoio di Caraglio

Lunedì 31 ottobre, dalle 18 alle 24, la mostra fotografica “Steve McCurry. Texture” aprirà eccezionalmente al pubblico a ingresso ridotto al costo di 9 euro (ultimo ingresso ore 23.30). Un’occasione speciale non solo per visitare la mostra, inaugurata lo scorso 29 settembre, ma anche per vivere gli spazi dell’antico setificio alla vigilia della festa di Ognissanti. Alle ore 18.30 è prevista la visita guidata al Museo del Setificio Piemontese (massimo 20 posti) abbinata alla visita libera alla mostra al costo di 13 euro. Per il pubblico più giovane, dalle 18 alle 22, è in programma il “trucca-bimbi” in stile Halloween, mentre il giorno successivo – martedì 1° novembre – la mostra sarà aperta dalle 10 alle 19. Il progetto espositivo, curato da Biba Giacchetti con il contributo di Maddalena Terragni, è promosso e realizzato dalla Fondazione Artea, in collaborazione con Fondazione Filatoio Rosso, Civita Mostre e Musei, Sudest57 e Fondazione Antonio Ratti, con il patrocinio del Comune di Caraglio, il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT e con il sostegno della Banca di Caraglio. L’esposizione sarà aperta fino a domenica 29 gennaio 2023, nei seguenti orari: giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19. Info: www.fondazioneartea.org.

“La mostra “Steve McCurry. Texture” sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica – dichiara Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea che ha organizzato l’esposizione. Un successo che porta visitatori anche nelle sale del Museo del setificio, dove alcune opere del fotografo statunitense sono esposte. Inoltre, sono già più di 600 gli studenti, dall’infanzia alla secondaria di I grado, che ad oggi hanno prenotato la fruizione delle proposte didattiche a loro dedicate e che si svilupperanno lungo l’intero periodo della mostra, fino a fine gennaio 2023. È proprio per questo motivo che abbiamo pensato di programmare un’apertura straordinaria serale, lunedì 31 ottobre, dalle 18 a mezzanotte, con un’attenzione speciale ai più piccoli in occasione della festa di Halloween”.

Lunedì 31 ottobre sarà dunque possibile ammirare anche in orario serale la selezione di 100 scatti del celebre fotografo americano che hanno come focus il tessuto, in un percorso espositivo che intreccia trama visiva e trama emotiva. Una narrazione che parte da una sezione dedicata alla produzione tessile e prosegue con le celebri icone scattate da McCurry, in una vera e propria retrospettiva dei suoi molteplici progetti. Ad arricchire il percorso espositivo alcuni dei frammenti più significativi della collezione Antonio Ratti: carte tecniche, antichi velluti e damaschi cinesi, matrici di stampa a riserva giapponesi, coloratissimi indumenti provenienti del centro America ed una sezione significativa di sete settecentesche europee. Steve McCurry, attraverso il suo obiettivo, evoca storie di etnie lontane e riesce a riscostruirne le specificità attraverso speciali ritratti fotografici che restituiscono l’architettura di un volto attraverso infiniti dettagli. La mostra resterà aperta nella giornata festiva di martedì 1 novembre, dalle 10 alle 19.

In occasione della mostra, infine, Fondazione Artea propone attività di approfondimento e laboratori didattici per le scuole. Osservando alcuni scatti di uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, cercheremo di “far dialogare” i soggetti ritratti attraverso l’arte del collage e del fumetto.

Sono disponibili quattro proposte didattiche: FABRIC COLLAGE. I RITRATTI DI STEVE MCCURRY TUTTI DA TOCCARE! dedicato alla scuola dell’infanzia, TI VESTO IO! LE FOTOGRAFIE DI STEVE MCCURRY INDOSSANO L’ABITO per la primaria classi 1^ e 2^, DIALOGHI OCCIDENTALI. LE FOTOGRAFIE «PARLANTI» DI STEVE MCCURRY per la primaria classi 3^, 4^, 5^ e DIALOGHI ORIENTALI. LE FOTOGRAFIE DI STEVE MCCURRY INCONTRANO L’ARTE DEI MANGA dedicato alla scuola secondaria di 1° grado. Esistono due tipologie di offerta: la visita alla mostra con laboratorio didattico al costo di € 10,00 a studente, oppure il pacchetto vantaggioso all inclusive che comprende la visita alla mostra, il laboratorio didattico e il servizio di trasporto (bus da 52 posti, numero minimo partecipanti 45 bambini/ragazzi. Proposta valida per un raggio massimo di 100 km A/R) al costo di € 15,00. I laboratori sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a info@fondazioneartea.org o telefonando ai numeri 0171 1670042 / 340 4962384.