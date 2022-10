Beinette, corso d'informatica di base con Anderson Silva

L’Associazione culturale AttivaMente organizza a Beinette un corso di informatica di base con il docente Anderson Silva.

Il corso inizierà giovedì 17 novembre 2022 e si terrà presso la Scuola Secondaria di primo grado di Beinette. Avrà una durata di 8 o 10 incontri, previsti il giovedì in orario 18-19. Il corso introdurrà all’utilizzo del computer, per approfondire poi il Sistema Operativo Windows, la navigazione su Internet, Google e i servizi offerti, Word ed Excel, la sicurezza informatica e l’utilizzo dello Spid. Per maggiori informazioni sui temi del corso contattare Anderson Silva (tel. 3486497287).