Borgo San Dalmazzo: per "Giovedì con l'autore" incontro con Danilo Di Gangi

L’unica via di salvezza per l’Uomo e per il Pianeta è ristabilire un rapporto equilibrato con la Natura e creare un futuro di pace e consapevolezza. Questo è il pensiero che Danilo Di Gangi vuole condividere, con quanti lo desiderano, giovedì 3 novembre prossimo alle ore 18 presso la biblioteca civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo, via Boves 4.

Il suo ultimo libro I nuovi Sciamani è ispirato dai viaggi dell’autore nelle Ande centrali, alla scoperta delle popolazioni discendenti dalla dinastia Inca e della loro cultura. Narra una storia intrecciata e permeata dalle profonde spiritualità peruviana e boliviana, una storia di nascita e rinascita, un viaggio iniziatico grazie al quale due adolescenti andini, Ususin e Chaki, assumeranno il ruolo dei prescelti, di “figli dell’arcobaleno” e di “guardiano dei riti degli antenati”, al fine di espandere la luce del bene entrando in intimo contatto con la Natura e con Pachamama, la Madre Terra, per aprire il cammino degli esseri umani ad una nuova armonia.

Il racconto del libro verrà accompagnato dalla proiezione di immagini che accentuano le profonde suggestioni della narrazione, coinvolgendo il pubblico con lo stimolo contemporaneo di più sensi.