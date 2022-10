Marello: “Non voglio cambiare casa, voglio che cambi il Pd”

Qualcuno, da Cuneo, ha pensato che l’esternazione di Maurizio Marello, ex sindaco di Alba e attuale consigliere regionale Pd, fosse propedeutica ad un cambio di casacca in vista delle prossime elezioni regionali.

Lui smentisce con decisione derubricando a sciocchezza questa malignità.

Va detto che la sua lettera ha comunque sortito l’effetto di agitare le acque del Partito Democratico in provincia.

Lo abbiamo interpellato per cercare di capirne di più.

Marello, alcuni hanno interpretato la sua posizione come un addio al Pd..

“Non è così. Ammetto che si è trattato di una provocazione forte, ma si tranquillizzino tutti: non me ne vado”.

E allora?

“È da una vita che sento dire che il Partito Democratico deve cambiare, che così non va; poi, però, all’atto pratico, non succede mai nulla. La riconferma dei capigruppo, ad esempio, avvenuta come se nulla fosse successo, ne è la riprova. Ho voluto porre una questione che credo dovrebbe interessare tutti coloro che hanno a cuore le sorti del partito”.

Con tutta probabilità la questione va oltre la vicenda dei capigruppo di Camera e Senato…

“Certo. E va oltre anche il cambio del segretario nazionale. È un problema molto più profondo, che riguarda l’identità. Servono segnali di discontinuità e l’apertura ad una nuova classe dirigente. Il partito è in balìa di correnti personalistiche, prive di contenuti culturali, che hanno come unica finalità quella di perpetuare il potere di alcuni soggetti, i quali, comunque vadano le cose, si garantiscono le posizioni”.

Questo vale anche a Cuneo?

“La mia considerazione è di carattere generale. Per un partito come il nostro è dal livello nazionale che devono arrivare segnali di cambiamento”.

Il territorio, in questa tornata elettorale, ha avuto scarso o nullo peso nella scelta delle candidature..

“Questo è un altro serio problema. Per questo dico che occorre avviare una riflessione profonda partendo proprio dai territori, confronto che vada al di là degli iscritti e arrivi a coinvolgere quei mondi civici e associativi insieme ai quali amministriamo tante realtà locali”.

Il ritiro di Mino Taricco dalla vita parlamentare lascia priva di rappresentanza quella componente cristiano-sociale o cattolico-democratica che dir si voglia che in provincia di Cuneo costituiva una delle due anime del partito…

“È vero. Quando però sollecito un cambiamento radicale penso si debba superare l’ormai anacronistico dualismo ex Pci ed ex Dc”.

Quella che Cacciari ha definito “fusione a freddo” sta mostrando tutti i suoi limiti. È così?

“Personalmente arrivo dal mondo associativo delle Acli. Non sminuisco la funzione dei valori che stanno alla radice delle due componenti di partenza, ma ora si deve guardare oltre. Penso che quei giovani e quei mondi che si sono avvicinati a noi negli ultimi anni - e sono dunque in larga parte estranei a quel momento storico - chiedano di attualizzare quelle idealità in progetti e in azione politica”.

Qualcuno fa notare che lei partecipa poco alla vita del partito provinciale e che queste sue considerazioni avrebbero potuto/dovuto essere espresse in quella sede. Che cosa risponde?

“Non ho potuto partecipare all’ultima assemblea provinciale. Per il resto partecipo eccome, così come mi sono impegnato attivamente in campagna elettorale”.

Pensa che ce la farà il Pd ad uscire dalle secche in cui pare essersi arenato, al di là del negativo risultato elettorale del 25 settembre?

“Questo è il vero nodo, il problema cruciale che ho voluto portare all’attenzione. Se il Pd non cambia va incontro ad una lenta, inesorabile consunzione perché l’emorragia di consensi non si arresterà e aumenterà ancora”.