Grazie a tutti! E’ iniziato col piede giusto il nuovo corso di salsa e bachata per principianti

“Giovedì un bel gruppo di quaranta persone ha partecipato alla prima lezione del nuovo corso di salsa e bachata per principianti. Abbiamo posto le basi per un nuovo percorso che li porterà tra una ventina di giorni a divertirsi nelle sale da ballo caraibiche”, ci raccontano Anna e Ilaria.

Eros Ghio “Ballare e divertirsi fa bene alla mente e questa diventerà più efficiente in ufficio, sul posto di lavoro o nella gestione domestica. Concentrarsi e cercare di ricordare una sequenza di passi, abbinando i movimenti delle gambe a quelli delle braccia, è uno stimolo fortissimo per la memoria e per la capacità del cervello di essere multitasking, cioè di pensare e coordinare più cose contemporaneamente. Pensate che quando balliamo riusciamo tutti a fare almeno 10 azioni diverse in un secondo!”

L’Imperial Dance di Cuneo ha al suo interno un team formato da 6 istruttori: Ilaria Diana, Anna Ferrero, Alyssa Arzani, Beppe Bertaina, Roddy Paredes ed Eros Ghio e 7 tutor Alessia Taricco, Elisa Peebes, Valentina Taricco, Fabrizio Cometto, Alessandro Bellino, Alessandro Borello e Daniele Tinnirello.

Una sera a settimana, in questo periodo il martedì, tutti i tesserati all’Imperial Dance possono partecipare gratuitamente alle pratiche guidate, momenti dedicati alle prove dove TUTTI ballano con TUTTI e nessuno resta escluso.

Da lunedì sarà possibile iscriversi al nuovo corso di salsa e bachata per principianti in partenza mercoledì 16 novembre alle ore 21:30.

Da lunedì sarà possibile iscriversi al nuovo corso di salsa e bachata per principianti in partenza mercoledì 16 novembre alle ore 21:30.

Chiama il 340-3311994 per ulteriori informazioni