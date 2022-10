Savigliano, al "Cravetta-Marconi" una lezione speciale sul mondo della moda

Questa mattina, martedì 25 ottobre, presso l’Istituto “Cravetta-Marconi di Savigliano, si è tenuta una lezione “particolare” per gli studenti della classe prima Tecnico del Sistema Moda.

Alessandro Monetti, Senior account manager del marchio “Giambattista Valli”, ha raccontato la sua esperienza nel mondo della moda. Saviglianese d’origine, cresciuto a Manta, oggi vive ed opera a Los Angeles, occupandosi di marketing e vendita per il prestigioso brand parigino.

Ha spiegato la complessità del Sistema Moda che non è solo copertine e passerelle, ma un insieme organizzato di professionalità: dal creatore del brand ai designers che collaborano alla realizzazione della collezione, ai grafici che curano la comunicazione, ai buyers che provvedono alla gestione degli acquisti. Ha sottolineato come sia stimolante il suo lavoro, come favorisca la crescita anche umana e personale.

Ha risposto in modo vivace e coinvolgente ai quesiti posti, aprendo anche prospettive nuove sulla possibilità di allargare i propri orizzonti geografici: da Manta a Los Angeles è possibile!