Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba, i vincitori della 13^edizione

Circa 400 gli atleti che domenica 23 ottobre hanno partecipato alla 13ma edizione dell’Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba sulle due distanze dei 21km e dei 42km. Più partecipata la prova dei 21km, con 291 arrivati.

La vittoria va a Ghebrehanna Savio (Team Casa della Salute 42195) in 1h17:07 davanti a Ludovico Pedretti (Atl. Pavese), secondo in 1h17:14. Terzo gradino del podio per Stefano Avalle (Pod. Valle Varaita), che taglia il traguardo in 1h17:21; più lontano il quarto classificato, Mattia Einaudi (Pod. Valle Varaita) con 1h19:41.

Al femminile, successo per Erika Testa (Gruppo Podisti Albese) in 1h31:48, seguita da Martina Gioco (Runners Valbossa Azzate), con 1h32:32; terza Celeste Abrate (CB Sport Podistica Caramagna) con 1h36:29.

Sui 42km (78 gli atleti classificati) vittoria per Francesco Mascherpa (Runners Legnano) in 2h59:49. Alle sue spalle completano il podio Fiore Moratto (U.S. La Sportiva), con 3h05:35, e Ilario Cirasella (Sportification) con 3h16:19.

Prima donna al traguardo Eufemia Magro (ASD Dragonero), quarta della classifica assoluta, che vince la prova femminile con 3h19:08. Sul podio femminile salgono anche Elehanna Silvani (Azalai), con 3h40:32, e Stefania Cherasco (ASD Dragonero) con 3h41:19.