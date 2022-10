Lo spettacolo dell’eclissi parziale di sole nella foto di Enrico Ruggeri

Spettacolo nel cielo martedì 25 ottobre, quando si è verificata un’eclissi parziale solare. Il fenomeno celeste è stato visibile in tutta Italia, da Trieste in giù. E grazie agli scatti del fotoamatore Enrico Ruggeri, possiamo ammirarlo in tutto il suo splendore.

Come informa il Planetario di Torino, in terra piemontese la copertura massima è stata del 14% circa, alle ore 12.12. L’intero evento è durato poco più di un’ora e tre quarti, dal momento in cui la Luna ha toccato il bordo del Sole (ore 11.19) a quello in cui lo ha abbandonato del tutto (ore 13.06).

L’eclissi solare si verifica quando Sole, Luna e Terra sono allineati, con il satellite che, trovandosi “in mezzo” agli altri due corpi celesti, blocca una parte o tutti i raggi solari che dovrebbero raggiungere il nostro pianeta. L’eclissi appena trascorsa è stata di tipo parziale, quindi il disco lunare ha oscurato soltanto una parte del Sole.