Si ridisegna - e resterà bianca - la segnaletica orizzontale nel piazzale dell'Inps

Sabato 29 ottobre è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, conosciuta da tutti come il piazzale dell’Inps. Ma di che colore saranno le strisce? Perché in molti temono che il colore passerà dal bianco al blu, per cui a pagamento.

Ma i timori sono infondati, come conferma l'assessore ai Lavori Pubblici Luca Serale. Le linee resteranno bianche. Per ora non c'è alcuna previsione di un intervento diverso. Il parcheggio resterà, quindi, gratuito.

Rircordiamo che i lavori verranno effettuati il prossimo sabato, a partire dalle 5. In tutta la piazza sarà quindi vietata la sosta.