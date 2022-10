A Cuneo un focus su certificazione di sostenibilità e fattore di competitività del mercato vitivinicolo

Qual è il percorso di certificazione migliore per un’azienda vitivinicola? E quali sono i vantaggi competitivi per le aziende certificate? Sono i temi di grande attualità al centro del focus che Confindustria Cuneo organizza in collaborazione con la Rete Vini Sostenibili, di cui fanno parte professionisti specializzati in ambito ambientale, vitivinicolo e di sicurezza sul lavoro.

L’appuntamento con “La certificazione di sostenibilità, fattore di competitività per il mercato vitivinicolo” è giovedì 27 ottobre, a partire dalle ore 17.00.

Il confronto tra i diversi sistemi di certificazione attualmente utilizzati in ambito nazionale - Viva, Equalitas e SQNPI rafforzato - permetterà di comprendere le peculiarità dei tre standard utilizzati e individuare il percorso migliore da scegliere, a seconda della realtà aziendale. Verranno inoltre presentati i “plus” che le aziende certificate acquisiscono sul mercato grazie alla crescente attenzione dei consumatori alla sostenibilità applicata alla produzione del vino.

“Il settore vitivinicolo, come buona parte delle attività produttive agroalimentari, si pone da tempo come obiettivo il miglioramento dei propri livelli di sostenibilità - commenta il presidente della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo, Paola Lanzavecchia -. Dimostrare di aver attenzione a questi aspetti è uno dei target che le aziende del settore vogliono raggiungere e a chiederlo non sono i buyer delle catene distributive, ma anche i consumatori, sempre più consapevoli della necessità di promuovere azioni che vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile”.

A chiedere che le aziende agroalimentari siano progressivamente sempre più sostenibili è anche l’UE che con il “Green Deal” e la nuova PAC (Politica Agricola Comune) integra gli obbiettivi di dell’”Agenda 2030” e della strategia “From Farm to Fork”.

“La sfida, prima declinata quasi esclusivamente dal lato ecologico - continua Lanzavecchia - oggi prevede che le aziende diano evidenza dei loro comportamenti virtuosi attraverso approcci multidisciplinari che comprendano sia gli aspetti produttivi sia gli aspetti sociali, misurando le ricadute sui portatori di interesse che gravitano intorno al settore vitivinicolo”.

Ad aprire i lavori, l’intervento del dr. Matteo Monchiero, della Rete Vini Sostenibili per confrontare i diversi sistemi di certificazione attualmente utilizzati in ambito vitivinicolo nazionale.

A seguire, prenderà la parola il prof. Stefano Massaglia, del DISAFA Università di Torino che presenterà la percezione del consumatore nei confronti dei concetti di sostenibilità e i vantaggi competitivi che le aziende certificate acquisiscono sul mercato.

Il webinar sarà l’occasione di presentare in anteprima il nuovo servizio per la certificazione della sostenibilità delle aziende vitivinicole che CSI – Centro Servizi per l’Industria di Confindustria Cuneo, propone alle aziende del territorio, a cura di Mauro Danna, Direttore Centro Servizi per l'Industria. Il servizio sarà operato con la partnership di importanti professionisti specializzati nel consigliare e preparare le aziende che vogliono intraprendere un percorso di certificazione.