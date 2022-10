A Prunetto nuovi lavori in arrivo per il castello medioevale

Prunetto: 270 mila Euro per il primo lotto relativo ai lavori di messa in sicurezza del castello medioevale. Il maniero, interamente visitabile, è stato realizzato nel XIII secolo dai marchesi Del Carretto, utilizzando la classica pietra di Langa. Di forma rettangolare, è munito di quattro torrette quadrangolari ai lati ed un torrione circolare. Si accede da due strutture ad arco: una per i pedoni e l’altra per quelli che erano i mezzi del tempo, costituiti prevalentemente da carri. Molto suggestivo il salone a doppia altezza dell’ala ovest. Ora sono necessari interventi per mettere in sicurezza il castello su cui si vedono le evidenti modifiche del XIX secolo.

«Durante il fascismo Prunetto divenne frazione - afferma il sindaco Luigi Costa - e poi il podestà vendette il castello per circa 2 mila Lire. Nel 2000 come Comune lo abbiamo riacquistato per il valore di 930 milioni di Lire di allora. Dico questo perché il castello, nel 1925, fu sede degli uffici comunali,e, ora è tornato ad essere un punto di riferimento, e questa volta in chiave turistica. Da allora abbiamo comprato anche i terreni limitrofi, ristrutturato la chiesa e creato così un luogo dove poter ammirare l’Alta Langa con vista fino verso la Liguria.

Ora c’è bisogno di mettere in sicurezza alcune parti del castello tra cui il tetto ed il piano superiore. Questo importo di 270 mila Euro, per cui ringrazio la Regione Piemonte che si è nuovamente dimostrata attenta al territorio, serve per iniziare i lavori del primo Lotto, partendo da un progetto che diventerà a breve esecutivo. L’intervento inizierà la prossima Primavera.

Il castello è visitabile e attendiamo gli appassionati per mostrare la nuova parte architettonica, il museo del mulo e le caratteristiche del maniero, che pone le sue basi nel XII secolo, quando fu costruito il primo torrione di guardia. Per prenotazioni si possono contattare direttamente il Comune o farle online su www.kalata.it».