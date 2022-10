Ad Eleonora Poggio la borsa di studio dell'UNVS di Bra e dell'AIDO

Sabato 22 ottobre l'UNVS (unione nazionale veterani dello sport) di Bra e dall'AIDO (Cuneo, Bra e Bagnolo P.te - Barge - Valle Po) ha premiato alcuni studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con una borsa di studio intitolata “LO SPORT FORTIFICA, LO STUDIO NOBILITA”.

Il progetto voleva divulgare concetti legati in primis all’ambito sanitario con punti chiave orientati alla tutela della vita, alla prevenzione, protezione e rispetto delle regole (emergenza Covid), passando da un ambito sportivo (nell’ottica di tutela della vita con il mantenimento della forma fisica con sani e corretti regimi alimentari) ad un ambito culturale (dando conoscenza ed apprendimento in un'ottica di crescita didattica). Ecco allora la finalità della proposta: sostenere gli studenti/atleti che avessero ottenuto lusinghieri risultati sia in ambito scolastico che sportivo nelle varie discipline, sia a livello federale che studentesco per una crescita umana e culturale con criteri di sana integrazione e rispetto della comunità in cui si vive. Sono stati valutati i risultati scolastici (media dei voti & condotta) nonché la partecipazione sportiva a livello federale e studentesco (risultati, manifestazioni, convocazioni in rappresentative nazionali, regionali e provinciali) nell’anno scolastico 2021/2022.