Alba: autobus straordinari per i cimiteri di via Ognissanti e Mussotto

In occasione della festività di Tutti i Santi sarà effettuato, come ogni anno, un servizio straordinario di trasporto per i cimiteri di via Ognissanti e Mussotto ad Alba.

Gli autobus effettueranno il seguente percorso cittadino: Ponte Grosso, piazzale N.S. Moretta, corso Langhe, piazza Michele Ferrero, corso M. Coppino, piazza Garibaldi, corso F.lli Bandiera, stazione FS, corso Europa – Liceo Scientifico, via Pietro Ferrero, via Ognissanti (cimitero), corso Bra, Mussotto (cimitero).

Martedì 1° novembre 2022 sono previste due corse straordinarie di andata e ritorno: La prima corsa parte da Ponte Grosso alle ore 14.50, con arrivo al cimitero di via Ognissanti alle ore 15.10 ed al cimitero di frazione Mussotto alle ore 15.20. Il ritorno è previsto alle ore 16.00 dal cimitero di Mussotto, con passaggio alle ore 16.10 da via Ognissanti e arrivo a Ponte Grosso alle ore 16.30.

La seconda corsa parte alle ore 16.30 da Ponte Grosso, con arrivo al cimitero di via Ognissanti alle ore 16.50 ed al cimitero in frazione Mussotto alle ore 17.00. Il ritorno è previsto alle ore 17.40 dal cimitero di Mussotto, con passaggio alle ore 17.50 dal cimitero di via Ognissanti ad Alba ed arrivo a Ponte Grosso alle ore 18.10. Lunedì 31 ottobre sarà invece in vigore il servizio ordinario previsto nei giorni feriali: per raggiungere il Cimitero di via Ognissanti sarà pertanto possibile utilizzare la linea urbana 3 Ricca – Via Vivaro con passaggi ogni ora in via Ognissanti. Il Cimitero di Mussotto, invece, sarà servito dalla Linea urbana 1 Strada Cauda – Racca, con passaggi a richiesta alle ore 14:55 e 15:55 in strada Bussoletta.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.grandabus.it.