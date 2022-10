Anche Boves celebra la festa dell'unità nazionale

Anche a Boves, come in tutta Italia, si terranno le celebrazioni del IV novembre, Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Un appuntamento molto sentito che si terrà venerdì 4, in piazza Italia, a partire dalle ore 17. Le celebrazioni prevedono l’omaggio ai caduti presso il Monumento, con la deposizione di una Corona di alloro.