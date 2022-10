Cuneo, domani una Messa per commemorare i defunti della Polizia di Stato

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato, per onorare la memoria dei cari defunti degli appartenenti alla Polizia di Stato ed all’Amministrazione Civile dell’Interno e dei loro cari, ha organizzato per il domani 27 ottobre alle ore 18, presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Corso Nizza a Cuneo, la celebrazione della SS. Messa in suffragio dei defunti della Polizia di Stato, Militari e altre Forze di Polizia, officiata dal cappellano della Polizia di Stato Don Mauro BIODO.

Alla cerimonia interverranno Autorità Civili e Militari oltre ai soci ANPS, Personale della Polizia di Stato dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed i loro familiari.