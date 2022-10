Governo: Bergesio (Lega), impegno massimo per valorizzare e tutelare nostre eccellenze

“L’italia deve essere valorizzata nel mondo per la sua bellezza, il suo ingegno e le sue eccellenze. Una buona semina porta sempre a un buon raccolto e il centrodestra è l’unica coalizione che può governare questo Paese, passando dalle parole ai fatti. È necessario difendere i valori e i diritti. Il patrimonio agroalimentare supera un quarto del Pil e non possiamo disperderlo. Occorre lavorare per ottimizzare le risorse contenute nel PNRR e tutelare l'agroalimentare italiano, contrastando l’Italian Sounding, il Nutriscore, il consumo di cibi sintetici e ultra-processati, nonché accordi internazionali sbagliati, e implementando, invece, le azioni intraprese a sostegno degli agricoltori e della tutela e promozione della nostra dieta mediterranea. L’impegno della Lega in questo governo sarà, come sempre, massimo nell’interesse del Paese”.

Così in discussione generale sulla fiducia al Governo Meloni e' intervenuto il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.