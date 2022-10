Maira-Varaita outdoor: finanziato in Regione un accordo di programma per 1.800.000 euro

Il sindaco Marco Gallo ed il pro-sindaco di Valmala Andrea Picco hanno sottoscritto con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’avvio di una procedura per la sottoscrizione dell’accordo di programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale del valore complessivo di 1.800.000 euro. Il finanziamento giunge per 1.440.000 dalla Regione, tramite fondi vincolati, e dal Comune di Busca per 360.000 euro, derivanti da fondi statali per la fusione. Il progetto si articola in tre parti e ha come fulcro la Strada dei Cannoni che da Busca arriva ad Elva e che potrebbe diventare una delle più alte ciclovie d’Europa: una realizzazione strategica di cui il Comune di Busca è capofila per le valli Maira e Varaita.