Sportello di Prossimità Giudiziaria di Villafalletto inefficiente? Il sindaco: "Da sciocchi credere in un'immediata operatività"

Lunedì 24 ottobre abbiamo pubblicato la lettera della signora Elena Racca (leggi qui), che lamentava come, a distanza di un mese dalla sua inaugurazione, non fosse ancora possibile recarsi allo sportello del nuovo sportello di prossimità giudiziaria di Villafalletto.

Oggi la replica del sindaco del comune del saluzzese, Pino Sarcinelli, il quale ha deciso d'intervenire direttamente con alcune precisazioni: "Relativamente alle osservazioni della lettrice Elena Racca, sul cui nome persistono forti dubbi di credibilità identitaria - scrive il primo cittadino in una nota inviata al nostro giornale - si precisa che la realizzazione dell’Ufficio di Prossimità del comune di Villafalletto faceva parte del programma amministrativo votato dall’85% circa dei Villafallettesi nel maggio del 2019".

Nella sua nota Sarcinelli ipotizza che le parole della lettrice possano essere "solo un’invettiva verso l’intervento del pluricitato Presidente Alberto Cirio".

Poi riprende: "Le fasi di preparazione ed allestimento del presidio giudiziale - continua -, già avviate nel 2018, al netto dei due anni di pandemia, hanno visto impegnati più enti (Regione, Tribunale di Cuneo, comune di Villafalletto, Maat S.r.l. consulenza del Diritto) i quali hanno fermamente creduto nella congruità del progetto, il cui compimento resta ancora arduo per Enti Locali ben più grandi e strutturati del comune di Villafalletto.

Come in tutte le realizzazioni di una certa complessità, le fasi di partenza sono sempre difficoltose proprio per le caratteristiche e la delicatezza degli argomenti che sono approfonditi in detto servizio, sicché a poche settimane dall’inaugurazione è da sciocchi credere in un’immediata ed efficace quanto efficiente operatività, dovendo avvicinare e congiungere il lavoro di Enti Locali, Uffici Giudiziari, Magistrati ed Enti del Terzo Settore".

La conclusione del sindaco è netta: "Evidentemente, la gentile Lettrice non ha la più pallida idea del significato sociale di un ufficio di tale rilievo, in specie, per il valore intrinseco di cui detta struttura è portatrice.

A volte, meglio sarebbe prendere a prestito le indicazioni di Marco Porcio Catone detto il Censore che ripeteva: “Fuggi le chiacchiere, per non essere reputato un loro fomentatore, poiché a nessuno nuoce aver taciuto, può nuocere aver parlato”.