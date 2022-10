Successo a Battifollo per la castagnata della Pro loco

L 'edizione di quest'anno è stata all'insegna della scoperta delle bellezze del territorio. La manifestazione è consistita in una camminata guidata, nei tipici castagneti locali, ancora coltivati in maniera tradizionale e, all'arrivo, di distribuzione di caldarroste locali presso la sede Pro-Loco e sul piazzale del Municipio

La proposta, alternativa alla classica Castagnata con pranzo degli anni passati, è stata ideata nell'ottica di una continua promozione delle bellezze del territorio comunale; promozione già posta in essere mediante realizzazione, sempre da parte di volontari locali, di percorsi naturalistici attrezzati con cartellonistica, da percorrere sia a piedi che in bici e per ogni tipo di difficoltà, (da scoprire in loco e sulle pagine FB: Proloco Battifollo e Battifollo trail run).

Soddisfatta del riscontro ottenuto per l'ultimo evento annuale, la Pro-loco di Battifollo, ringrazia tutti i volontari, le attività, i partecipanti e quanti hanno contribuito al successo della camminata, augurando un fine anno sereno e rinnovando l'invito agli appuntamenti di un'altr anno.