Un’altra stella della cucina nel firmamento di Langhe e Roero: al castello di Grinzane arriva il torinese Alessandro Mecca

Cambio della guardia al ristorante del Castello di Grinzane Cavour: dopo 8 anni di collaborazione con lo chef Marc Lanteri e il suo gruppo di lavoro, in condivisione con il consiglio di amministrazione dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour si è convenuto di sperimentare percorsi alternativi, con lo chef Lanteri pronto a intraprendere un’esperienza altrove, a partire dal 1° gennaio del nuovo anno, e un nuovo chef in arrivo nella cucina del ristorante “Al Castello”.



Classe 1984, torinese, Stella Michelin dal novembre 2018, Alessandro Mecca è il nuovo chef del ristorante che trova spazio nel maniero sede dell’Enoteca Regionale. A partire dal 2023, con a fianco il socio Marco Ceresa, prenderà dunque il via la nuova avventura, dopo i sette anni trascorsi alla guida dello “Spazio7”, il ristorante ospitato dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino.



Figlio d’arte, dopo aver mosso i primi passi nella cucina del ristorante di famiglia, lo storico “Crocetta” di Torino – dove ha imparato le basi fondamentali del lavoro di cuoco e scoperto la passione per la cucina tradizionale italiana –, il suo curriculum parla di una lunga gavetta con esperienze nei ristoranti “L’Estate di San Martino” a Villanova d’Asti, “Guido da Costigliole” a Santo Stefano Belbo, “Al Sorriso” di Soriso e “La Ciau del Tornavento” a Treiso, impreziosite dall’esperienza al “D.O.M.” di San Paolo con Alex Atala, fra i maggiori esponenti della cucina contemporanea brasiliana, fino allo “Spazio7”.



Nell’ambientazione medievaleggiante del locale, nelle sale che ospitarono il Conte Camillo, con una vista straordinaria sulle colline di Langa, dal prossimo anno la maestosità del luogo si compenetrerà con una cucina di impostazione classica, con un approccio contemporaneo. Ispirata dai grandi maestri della cucina italiana, quella dello chef Mecca è una “cucina di gesto, fatta con amore e bellezza”. L’atto del cucinare, il sapiente uso delle mani, oltre che degli ingredienti, trova quindi corrispondenza nella cucina contadina langarola, con una solida base che affonda le sue radici nella tradizione piemontese.



“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova, emozionante avventura – dichiara lo chef Alessandro Mecca –. Il Castello di Grinzane Cavour mi affascina da sempre: è una delle location più belle del Piemonte. Si tratta per me di un’opportunità importante in una zona in cui dovrò essere bravo a farmi accogliere, da torinese, per la prima volta in Langa. Spero che il territorio mi possa dare una mano in questo percorso, aiutandomi a crescere e a sviluppare il mio progetto di cucina. Amo pensare di essere un cuoco che cerca di vivere e di far parte del luogo in cui lavora: l’ultima visita al Museo delle Langhe mi ha portato ispirazione per il menu da proporre, con una cucina di prodotto, classica, ma portata ai tempi nostri”.



“Ringraziamo lo chef Marc Lanteri per il lavoro svolto e la preziosa collaborazione – commenta il presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito –. Con grande entusiasmo, in parallelo, ci prepariamo all’arrivo nel ristorante dello chef Alessandro Mecca, per un cambio che speriamo possa essere portatore di importanti novità e motore di nuove iniziative, continuando a proporre il Castello quale punto di riferimento ed eccellenza del territorio tutto”.