Spaccio di cocaina nella zona della stazione di Cuneo: tre arresti

Spaccio di droga nella zona della stazione di Cuneo. Tre soggetti sono finiti in carcere, per un quarto uomo è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora. Si tratta degli stessi soggetti arrestati a novembre 2021 e a marzo 2022, per i quali erano poi stati disposti i domiciliari.

Ieri mattina l'esecuzione delle nuove misure cautelari. Nelle prossime ore, dopo l'interrogatoria di garanzia, si attende l'eventuale conferma delle misure stesse.

Gli arresti sono l'ennesimo sviluppo di un'operazione della Squadra Mobile di Cuneo iniziata un anno fa, "Fantabosco", coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo. Lo scorso novembre 2021 vennero arrestati due soggetti di origine albanese, di 43 e 57 anni, gravemente indiziati di aver avviato una fiorente attività di spaccio nella città di Cuneo.

Vennero sequestrati circa 300 grammi di cocaina, dando il via ad ulteriori sforzi investigativi mirati a individuare il superiore canale di approvvigionamento della sostanza.

Venivano quindi avviati una serie di servizi di Polizia Giudiziaria che permettevano, il 4 marzo, di arrestare un cittadino italiano di 29 anni, poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di circa 130 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e appunti manoscritti comprovanti l’illecita attività.

La successiva attività d’indagine si concentrava sui due soggetti di origine albanese. Numerosi servizi di pedinamento permettevano di documentare, nella mattinata dell’8 marzo, un fugace incontro tra i due, avvenuto nella prima periferia della città di Cuneo, con ogni probabilità finalizzato allo scambio di stupefacente.

Gli agenti della Squadra Mobile, in servizio di appostamento, decidevano pertanto di controllare i due uomini e di sottoporli a perquisizione personale, all’esito della quale venivano trovati in possesso di due involucri trasparenti contenenti circa 100 grammi di cocaina ciascuno.

La successiva perquisizione domiciliare a carico del cinquantasettenne permetteva di sequestrare ulteriori due involucri trasparenti contenenti cocaina “in pietra” (e pertanto indicativa di un maggior indice di purezza) rispettivamente di circa 100 grammi e 1050 grammi per un peso complessivo di 1,150 kg occultati in uno scatolone riposto in un locale esterno rispetto all’abitazione, 20.000 euro tutti in banconote da 100 o 50 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio ed una bilancia di precisione utilizzata per confezionare la sostanza psicotropa.

I tre - da allora sottoposti alla misura dei domiciliari - ieri mattina sono stati arrestati e si trovano ristretti nel carcere di Cuneo, in attesa della conferma della nuova misura disposta dalla Procura.