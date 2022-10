Ghisolfi-Aragno, summit editoriale con sorpresa sotto l'albero delle festività

Un importante e riservato convivio lavorativo ha avuto luogo in provincia di Cuneo tra il banchiere internazionale Beppe Ghisolfi - reduce dai lavori della riunione del Fondo Monetario Internazionale FMI a Washington - e l'editore Nino Aragno, punto di riferimento della produzione e divulgazione letteraria autoriale arrivata a livelli di riconoscimento oltre regione e oltre frontiera.



L'obiettivo del professor Ghisolfi e del dottor Aragno è di riservare, al pubblico crescente degli affezionati lettori familiari, aziendali e istituzionali, attivi sia in Italia che oramai anche all'estero, una graditissima sorpresa sotto l'albero delle prossime festività.



Nino Aragno, per conto di Beppe Ghisolfi in veste di autore e di pioniere della alfabetizzazione economica, ha editato a oggi una sestina vincente di pubblicazioni: il capostipite Manuale di educazione finanziaria, i Banchieri, il Lessico finanziario, il Manuale di navigazione sulle fondazioni bancarie, i Visti da vicino, il collodiano Abbecedario in distribuzione tuttora con apicali riscontri negli ambiti didattici e di economia domestica.



La ripresa della legislatura parlamentare ha riacceso i riflettori sulla importanza e necessità di istituzionalizzare la disciplina della edufinanza nell'ordinamento scolastico nazionale. Il rieletto senatore Dario Damiani, facente parte della neo insediata maggioranza di governo presieduta da Giorgia Meloni, ha annunciato di avere ripresentato il relativo progetto di legge alla cui presentazione il professor Ghisolfi era intervenuto nel 2019 a Roma con l'allora capogruppo di Forza Italia e nuovo ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.



L'educazione finanziaria assume uno straordinario rilievo nell'attuale fase di alti prezzi e di alte tariffe soprattutto energetiche, al fine di proteggere dalla spirale inflazionistica i risparmi accantonati sui conti correnti a rischio di erosione del potere d'acquisto: conoscerla equivale, in tutti i sensi, a non restare al buio.