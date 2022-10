A Mondovì la sessione autunnale del convegno "I mondi della follia"

Come ormai ultradecennale tradizione, l’A.I.C.C. (Associazione Italiana di Cultura Classica) di Cuneo, col patrocinio del Comune di Mondovì e in sinergia con numerose Associazioni Culturali del territorio, propone la prosecuzione del Convegno “I mondi della follia” con la sua Sessione Autunnale: il primo appuntamento è per giovedì 3 novembre, per poi continuare nei prossimi 10 e 17 novembre, sempre a partire dalle 15,00 e fino alle 17,30, presso la Scuola Comunale di Musica, a Mondovì.

A maggio si era affrontato il tema nella prospettiva psichiatrico-psicologica con le relazioni dei dottori Cossetta e Selis e con riguardo alla sua trattazione nel teatro classico, da parte del prof. Stefano Casarino, e del teatro shakespeariano, a cura invece della prof.ssa Marika Mangini.

Ora si rifletterà sulle tremende, e storicamente documentabili e purtroppo facilmente raffrontabili col nostro presente, realizzazioni della follia nel Novecento - la Shoah e i conflitti balcanici degli anni Novanta del secolo scorso - e sulle suggestioni e implicazioni in letteratura e filosofia.

L’obiettivo è sempre quello, caro alla AICC, di offrire una visione olistica e foriera di stimoli al pubblico che parteciperà, con particolare riguardo per gli studenti e per i docenti - per i quali il Convegno ha anche valore di aggiornamento -, ma anche a tutti i gli interessati e i curiosi di tale affascinante tematica.