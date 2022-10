Alla Fondazione Ferrero di Alba si presenta il libro “Langa, percorsi di autenticità” a cura di Luigi Cabutto

“Langa, percorsi di autenticità” a cura di Luigi Cabutto. Un libro da cui imparare quanto il passato, concentrato negli ultimi Sessant’anni, abbia insegnato molto al presente, diventando anche maestro per il futuro.

Questa raccolta di conferenze svoltesi dagli anni ’80 ha dato vita ad un volume di circa 400 pagine, nato con l’intento di essere un libro di riflessione e di aiuto per gli amministratori attuali del territorio che, in queste pagine, possono capire come si sia arrivati ai successi di adesso, basati sulle scelte del passato e sullo sviluppo che c’è stato.



E giovedì 27 ottobre alle ore 18 il lavoro verrà presentato presso l’auditorium della Fondazione Ferrero dal curatore Luigi Cabutto che introdurrà la serata e gli ospiti che parleranno con il pubblico presente. Interverranno il giornalista e scrittore Gian Mario Ricciardi, il direttore dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato Roberto Cerrato, il presidente del Centro Studi e ricerche Sinodali di Cuneo Piero Reggio, e Ginetto Pellerino Gran Maestro della Confraternita della nocciola di Cortemilia.