Narrazioni e degustazioni della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe alla Fiera del Tartufo

L’Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell’Alta Langa, in collaborazione con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, l’Unione Montana Alta Langa e il supporto organizzativo del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, propone l’undicesima edizione dell’evento “LA NOCCIOLA PIEMONTE IGP DELLE LANGHE DALLE COLLINE DELL’ALTA LANGA AL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI”. Un’iniziativa annuale ormai attesa e fondamentale per la valorizzazione di questo prodotto e del suo territorio di origine, in occasione della prestigiosa Fiera del Tartufo.

Nel cuore del centro storico di Alba, in piazza Risorgimento, da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, dalle h. 10 alle h. 19, verrà allestito un suggestivo ed elegante spazio espositivo, il “Salotto dei Gusti e dei Profumi”, ricreando l’atmosfera di una raffinata pasticceria che utilizza la Nocciola piemontese dell’Alta Langa, esaltandone le straordinarie qualità organolettiche che la rendono unica al mondo.

L’evento celebrerà la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, un prodotto d’eccellenza, con caratteristiche superiori per dolcezza, gusto intenso, aroma, persistenza e conservabilità, che avrà la possibilità di farsi conoscere ad un pubblico internazionale di alto livello.

Intrattenimenti a suon di musica tradizionale, degustazioni guidate e giochi sensoriali animeranno il Salotto e permetteranno agli ospiti di scoprire i sapori e l’atmosfera conviviale delle magiche e autentiche colline dell’Alta Langa.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare:

i risultati della sperimentazione legata alla lotta contro la cimice in relazione al progetto dell’Unione Montana Alta Langa, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in partnership con Asprocor, Ascopiemonte, Corilanga e AltaLanga Azienda Agricola;

il progetto dell’Accademia della Nocciola “DIALOGHI DI PASTICCERIA E GELATERIA”.

Luigi Odello, Presidente del Centro Studi Assaggiatori di Brescia, illustrerà l’idea di organizzare, da gennaio 2023, un tavolo di lavoro tra piccoli produttori e trasformatori corilicoli che avranno l’opportunità di confrontarsi e scambiare esperienze con gli esperti delle Accademie delle gelaterie e pasticcerie e delineare le migliori strategie commerciali per la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe.

Nel contesto dell’evento sarà consegnata la Nocciola d’Oro delle Langhe 2022.

Nelle giornate di domenica 30 e lunedì 31 ottobre, verranno inoltre organizzati, in Sala Beppe Fenoglio, all’interno del Mercato del Tartufo, due interessanti seminari: le Nocciola Tasting Experiences. Tenute da un tecnologo alimentare di grande esperienza, in italiano e in inglese, prevederanno l’approfondimento delle caratteristiche di nocciole di provenienze diverse, per dimostrare le proprietà superiori della “Nocciola Piemonte IGP delle Langhe”, coltivata in un’area collinare circoscritta e particolarmente vocata, svelando profili sensoriali e aromi unici di un prodotto di eccezionale qualità.

Il supporto della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dell’ATL Langhe Monferrato Roero, dell’Ente Fiera del Tartufo, del Comune di Alba, del Consorzio Prodotti Tipici Langhe Monferrato Roero e dell’Associazione Commercianti Albesi testimonia l’ampia condivisione dell’iniziativa per la valorizzazione di un prodotto fondamentale per l’economia delle nostre colline.