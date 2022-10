Anche il dottor Fenoglio del Santa Croce di Cuneo a Roma per il congresso SISMI

Si è svolto dal 21 al 23 ottobre a Roma il Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna. Il gruppo diretto dal Primario della Struttura Complessa Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Luigi Fenoglio ha partecipato attivamente con la presentazione in plenaria di una relazione da parte dello stesso Fenoglio sulla terapia nei confronti dell'infezione da Sars Cov2.

Christian Bracco, presidente della sezione Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, ha presentato il trailer di un lavoro particolarmente apprezzato in collaborazione con il regista sceneggiatore Matteo Gavotto sulle emozioni degli operatori sanitari durante la recente pandemia. La Medicina Interna di Cuneo sede di Specializzazione per l’Università di Torino ha inoltre presentato alcuni contributi originali con primi autori i colleghi in formazione specialistica Roberto Galliano, Irene Ruocco, Giorgia Sasia e Angela Dupuis.