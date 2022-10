Cuneo: in arrivo alla Fisiopatologia respiratoria del Carle nuove apparecchiature

La Fisiopatologia respiratoria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha di recente acquisito nuove apparecchiature (spirometri, cabine pletismografiche ed apparecchiatura per l’esecuzione del test da sforzo cardiopolmonare) per il laboratorio che quindi dispone di macchinari di ultima generazione.

La struttura, di cui è responsabile Andrea Antonelli, afferisce alla struttura complessa Pneumologia diretta da Alessio Mattei ed è da tempo centro di riferimento del territorio per la diagnosi funzionale delle patologie polmonari. Vengono eseguiti gli esami di primo e secondo livello per la diagnosi delle più comuni malattie dell’apparato respiratorio (asma, BPCO, fibrosi polmonari) e per l’inquadramento dei pazienti per cui è necessaria un’approfondita diagnostica funzionale respiratoria (pazienti affetti da tumore polmonare o candidati ad interventi di chirurgia maggiore).