L’isolamento delle persone anziane: cosa si può fare? Workshop a Saluzzo

Domani giovedì 27 ottobre dalle 9 si tiene a Saluzzo, negli spazi de Il Quartiere (ex Caserma Musso, piazza Montebello 1) una giornata per discutere le modalità innovative di inclusione e di presa in carico integrata socio-sanitaria sperimentate nell’ambito del progetto “IncL - Invecchiare Bene / Bien vieillir”.

Un progetto che fa parte del Piano Integrato Territoriale PITER Terres Monviso finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma Interreg Alcotra 2014-2020.

L’evento è intitolato “L’isolamento delle persone anziane: cosa si può fare?” ed è dedicato a presentazione e discussione dei risultati del progetto e alla condivisione di modalità innovative di presa in carico socio-sanitaria integrata delle persone anziane fragili che vivono in aree montane.

La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi al link https://forms.gle/roSBdGkFb4sbqDzi7.

«La giornata è l’occasione per fare un bilancio delle attività di progetto – dichiara il direttore generale del Consorzio Monviso Solidale, Enrico Giraudo – che lascerà certamente spunti concreti per migliorare la presa in carico e la gestione integrata degli interventi socio sanitari, grazie alla collaborazione che si è creata o rinsaldata tra i vari enti coinvolti. Sottolineo in particolare la valenza della sperimentazione dei GIPIC (Gruppi Integrati di Presa In Carico), un modello di intervento sul territorio che avrà certamente un futuro».

I lavori sono strutturati in due momenti. Nella prima parte della giornata si tiene il seminario di chiusura del progetto, con relatori italiani e francesi.

Intervengono Marco Sisti, presidente della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, su “Isolamento sociale e solitudine”, Giuseppe Costa, professore ordinario di Igiene e salute pubblica dell’Università di Torino, su “Disuguaglianze di salute evitabili tra gli anziani grazie ai fondi del PNRR” e Olivier Rit, direttore del Gérontopôle Sud, su “Accompagnamento degli anziani in Francia: sviluppi istituzionali e attori del settore danno motivo di speranza?”.

A seguire si svolge la restituzione degli esiti delle sperimentazioni e delle azioni transfrontaliere messe in atto nel corso del progetto.

La seconda parte della giornata prevede la realizzazione di un workshop europeo con il coinvolgimento attivo del pubblico presente, chiamato a partecipare a due atelier tematici tra i cinque in programma, incentrati sulle principali sfide per contrastare l’isolamento delle persone anziane.

I temi oggetti di confronto sono i modelli di presa in carico integrata socio-sanitaria e di personalizzazione delle cure per le persone anziane fragili, il ruolo della comunità locale nel favorire il benessere e nel coinvolgere e comunicare con le persone anziane fragili, la formazione degli operatori sociali e sanitari per l’innovazione dei servizi, le nuove risposte per mitigare l’isolamento delle persone anziane in territori montani coniugando mobilità e servizi a domicilio, il miglioramento delle sinergie e della collaborazione tra gli attori del territorio per contrastare l’isolamento sociale in territorio montano.

La partecipazione ai tavoli tematici è prevista in modalità partecipata, con l’obiettivo di stimolare la condivisione di esperienze, favorire l’espressione di opinioni, facilitare il confronto e accompagnare l’elaborazione di soluzioni condivise a problemi comuni.

La giornata si conclude, a seguito di una restituzione collettiva dei risultati dei tavoli pomeridiani, con uno sguardo verso il futuro, mettendo a frutto quando appreso per ispirare l’innovazione dei servizi di domani.

L’appuntamento, in italiano e francese, è aperto a tutti i cittadini ed è rivolto in particolare a operatori sanitari e sociali, volontari, decisori delle politiche della salute e del sociale, amministratori locali e studenti, poiché ciascuna categoria è portatrice di una prospettiva peculiare sui temi proposti.

Il progetto Interreg Alcotra “Terres Monviso - IncL” Il progetto IncL: Invecchiare Bene PITER Terres Monviso rappresenta un’opportunità offerta dal Programma ALCOTRA, al fine di migliorare l’approccio socio-sanitario su un territorio di media e alta montagna.

Questa opportunità si è concretizzata, lato italiano, grazie a un’iniziativa, basata su un progetto di legge, che intende avvicinare i servizi sociali e sanitari alla popolazione e, lato francese, grazie alla volontà degli organismi locali di compensare la lontananza dei grandi centri urbani, situati fuori dal territorio di competenza.

Il progetto si sviluppa attraverso azioni concrete che permettono di portare, in maniera durevole, i servizi socio-sanitari sul territorio; il progetto ha saputo riunire partner che per la prima volta coopereranno a livello transfrontaliero: comunità di comuni e consorzi comunali (CCSP, CCVUSP, CCGQ, CMS e CSAC), enti ospedalieri (ASL CN 1 e GHT delle Alpi del Sud), società civile (CoDES 05).

Associando attività di prevenzione e di cura e grazie alle nuove tecnologie, il progetto si rivolge sia alla popolazione residente che non residente (anziani, malati cronici, persone fragili).

Il Piano Integrato Territoriale Terres Monviso Il Piter Terres Monviso coinvolge un territorio che comprende in Italia le Unioni Montane dalla Valle Stura alle Valli del Monviso e la pianura Saluzzese e in Francia le Comunità dei Comuni del Guillestrois - Queyras, Serre - Ponçon e Ubaye - Serre - Ponçon.

Si articola su cinque progetti che riguardano ambiente, sicurezza e infrastrutture, sostegno alle fasce deboli. Oltre al progetto IncL, coordinato in Italia dal Consorzio Monviso Solidale, i progetti sono:

- T(o)UR: miglioramento del posizionamento del sistema turistico trasfrontaliero sul mercato internazionale;

- Ris[K]: gestione associata transfrontaliera delle problematiche di sicurezza della mobilità (valanghe, sicurezza stradale, dissesto idrogeologico);

- EcO: sviluppo del patrimonio naturale e culturale del territorio attraverso la predisposizione di reti di attori, pubblici e privati per la crescita delle filiere verdi locali.

- CoCo: progetto di coordinamento e comunicazione dei 4 progetti semplici sopracitati.

