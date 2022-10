Alla Primaria di Bene Vagienna si studiano i ricci

Ottobre in compagnia dei ricci per le classi della Primaria di Bene Vagienna. I 33 alunni delle classi II A e B, partendo da un lavoro in classe, realizzato con la maestra Maria Grazia Bertola, hanno prima analizzato un brano narrativo, schematizzando successivamente le notizie scientifiche su tale animale e poi si sono informati sulle attività del Centro di Recupero ricci selvatici, sito a Novello e fondato dal veterinario Massimo Vacchetta.

Dopo aver visionato il sito del centro, grazie ad un brainstorming in classe, i bambini hanno scritto una lettera al veterinario, ponendo domande sulla specie studiata e che tanto li incuriosiva.

Alcuni giorni dopo, Vacchetta ha fatto una gradita sorpresa agli alunni, rispondendo, nel corso di una diretta video, a tutte le domande. La settimana dopo, a classi riunite, i piccoli studenti hanno rivisto alla Lim la diretta e hanno fatto tesoro di ciò che il dottore ha insegnato loro.

L’impegno è ora quello di continuare a seguire il Centro ricci e a sostenerlo, (il suo slogan è “Ogni vita vale”) sensibilizzando il più possibile sui problemi che affliggono la specie dei ricci, animali a rischio estinzione.