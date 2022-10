Alle Medie di Trinità “catena” per spostare la Biblioteca

Il 24 ottobre, nel plesso di Trinità, è stata organizzata una catena di libri, che ha coinvolto i ragazzi delle Medie, impegnati a trovare una collocazione più accessibile, all’interno dello stesso istituto, per i libri.

La catena umana ha permesso così di trasferire in breve tempo più di 1000 libri, appartenenti ai più svariati generi: dal fantasy all'avventura, dai gialli ai libri in lingua francese e inglese, senza dimenticare i romanzi storici né i graphic novel.

Le scaffalature, site al piano terra, sono state acquistate grazie al contributo economico dato dall'Avis di Fossano, a cui va il ringraziamento di alunni e docenti, grazie alla partecipazione al concorso Gocce di vita.