Atletica Saluzzo: Francesco Mazza campione regionale Allievi sui 10 km

Domenica mattina a Gaglianico, nel Bellese, erano al via i campionati regionale assoluti su strada sui 10km.

Ai nastri di partenza anche Francesco Mazza (tesserato per Atletica Saluzzo e seguito dal tecnico Silvana Cuchietti) che, con una prestazione straordinaria, ha sfiorato il podio assoluto per pochi secondi ma soprattutto ha colto il titolo regionale per la categoria allievi facendo segnare anche la miglior prestazione piemontese sui 10 km per la categoria under18 col tempo di 31’30”.

Tempo che "scalza" l’albese Pietro Riva, ex campione europeo juniores e ora recordman assoluto sulla medesima distanza con la maglia delle Fiamme Oro.