Cuneoginnastica, al via la stagione per l'agonismo silver di artistica

Si è svolto a Biella il primo importante appuntamento di stagione per le ginnaste del gruppo Viole e Violette della Cuneoginnastica nel campionato regionale individuale Silver della federazione ginnastica d’Italia.

Le prime ginnaste della giornata hanno gareggiato nel livello LB e sono state: Martina Biarese, Carola Bonetto e Giorgia Cagnoli. Erano presenti alla loro prima esperienza Gaia Bramard e Viola Vallauri.

Martina e Carola, con delle prove esemplari sui quattro attrezzi, si sono laureate campionesse regionali ognuna rispettivamente nella propria categoria.

Le altre ginnaste si sono classificate ai piedi del podio per pochissimi decimi di punto; hanno così rotto il ghiaccio nella loro prima esperienza di gara, dove l'emozione si è fatta un po' sentire.

Nel pomeriggio hanno gareggiato le compagne del livello LC: Veronica Bragoli, Sofia Matranga e Greta Nelli.

Veronica, con delle ottime esecuzioni agli attrezzi, si è laureata vicecampionessa regionale ed ha potuto brindare al podio nella sua prima affermazione individuale; le compagne sono rimaste per un soffio a ridosso del podio in una gara caratterizzata da un alto livello tecnico generale.

Tutte le ginnaste hanno condotto buone prove nei quattro attrezzi della disciplina (volteggio, parallele, trave e corpo libero); ognuna di loro ha potuto infatti esprimersi su tutti e quattro gli attrezzi della ginnastica artistica cercando di ottenere il massimo sia dal punto di vista tecnico che del punteggio.

Le ginnaste, accompagnate in gara dal tecnico regionale Tiziana Bisconti hanno saputo gestire le emozioni egregiamente in questa prima gara dell’anno sportivo.

Le insegnanti sono molto soddisfatte della maturità che hanno dimostrato in gara, e degli enormi miglioramenti.

Assenti in questa prima tappa Giada Fasanella e Vera Giraudo che si presenteranno in piena forma al secondo appuntamento regionale; grande soddisfazione dunque per tutti gli allenatori del settore: Menardi Iris, Petra Fanesi e Anita Zampieri.