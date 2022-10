Volley femminile A1: per Cuneo esordio casalingo con derby, giovedì 27 arriva Chieri

Reduce dal k.o. al tie-break dell'esordio a Urbino, la Cuneo Granda S.Bernardo guarda al doppio impegno casalingo ravvicinato alle porte che propone il derby con la Reale Mutua Fenera Chieri giovedì 27 alle ore 20:30 (diretta Rai Sport + HD e Volleyball World TV) e la sfida con la Vbc Trasporti Pesanti dell'ex tecnico biancorosso Andrea Pistola domenica 30 alle ore 17:00 (diretta Volleyball World TV).

Prevendita in sede e online sulla piattaforma Liveticket attiva per entrambe le gare; disponibili anche i tagliandi per il big match con la Prosecco DOC Imoco Conegliano di sabato 5 novembre (ore 21:00).

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Nella mattina di martedì 25 le cuneesi sono tornate in palestra dopo la sconfitta al quinto set a Urbino, che ha lasciato tanto rammarico in casa biancorossa soprattutto per le modalità con cui è maturata. Un debutto dai due volti, con i primi due set e mezzo in cui la formazione di coach Zanini è riuscita a mettere in pratica quanto provato in allenamento nell'ultimo mese, e una seconda metà di partita con troppi errori e situazioni gestite male. Tra le note positive senza dubbio il punto portato a casa, l'ottimo debutto nel campionato italiano di Dani Drews, autrice di ventitré punti con quattro ace e un muro, e il braccio caldo di Sofya Kuznetsova, top scorer di giornata con i suoi ventisette punti. A Urbino Emanuele Zanini, alla prima in Serie A1 femminile, ha dovuto fare i conti con il forfait dell'ultimo minuto di Gréta Szakmáry e con l'impossibilità di schierare Francesca Magazza, cui è stata diagnosticata un'elongazione del muscolo pettineo. Difficile la presenza di Szakmáry nel derby con Chieri; la schiacciatrice ungherese dovrebbe tornare a disposizione per domenica 30. Giovedì non sarà della partita neanche la centrale statunitense Anna Hall, che arriverà a Cuneo il giorno stesso.

In casa cuneese c'è voglia di riscatto e di regalare ai tifosi il primo successo stagionale, ma anche la consapevolezza che la Reale Mutua Fenera Chieri delle ex Bosio e Spirito è forse la peggiore avversaria che si possa incontrare in questo momento. Le collinari, che nella prima di campionato hanno sconfitto con un secco 3-0 Casalmaggiore, sono una delle squadre più in forma, anche in virtù della vittoriosa partecipazione alla Wevza Cup dal 13 al 16 ottobre scorso, che ha consegnato alla squadra allenata da Bregoli il pass per la CEV Challenge Cup.

AGNESE CECCONELLO, CENTRALE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «A Urbino non abbiamo fatto una brutta prestazione, ma non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco per tutta la durata della partita. Dobbiamo limitare gli errori pur mantenendo alto il livello di rischio e essere più ciniche. Con Chieri ci sarà voglia di rivalsa e di dimostrare con continuità quello che sappiamo fare. Debuttare in casa sarà una grande emozione; il supporto del nostro pubblico sarà fondamentale sia nel derby sia domenica con Casalmaggiore».

LE AVVERSARIE Sette giocatrici confermate (capitan Grobelna, Bosio, Mazzaro, Cazaute, Villani, Weitzel e Fini) e alcuni nuovi arrivi di spessore quali quelli di Spirito, Butler e Rozanski nella Reale Mutua Fenera Chieri allenata per il quarto anno consecutivo da Giulio Cesare Bregoli.

I PRECEDENTI Cuneo avanti 7-6: l'anno scorso una vittoria per parte, entrambe al tie-break, con il match al palazzetto dello sport di Cuneo in cui le gatte, sotto 11-14 nel tie-break, riuscirono a capovolgere la situazione e a conquistare set e partita.

LE EX Due, entrambe tra le fila di Chieri: Francesca Bosio e Ilaria Spirito

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta su Rai Sport + HD con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani e diretta streaming su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/).

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili in sede e online su www.liveticket.it fino alle ore 15:00 di giovedì 27; apertura casse e cancelli ore 19:00.

ULTIMI GIORNI DI CAMPAGNA ABBONAMENTI Venerdì 28 è l'ultimo giorno utile per sottoscrivere l'abbonamento in sede (ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30); la vendita prosegue online su www.liveticket.it fino alla mattina di domenica 30.