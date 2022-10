A Fossano doppia presentazione per il libro di Cosima Buccoliero "Senza sbarre"

E la risposta la dà la stessa autrice delineando, attraverso una serie di storie personali e professionali, gli ingredienti essenziali per una giusta via nell'organizzazione carceraria: forte osmosi con la comunità esterna, approfondimento delle relazioni tra le persone, cambio di paradigma tra annullamento della personalità del detenuto e valorizzazione delle ambizioni, delle competenze e delle professionalità.

Dalla narrazione, a tratti intima, di storie emblematiche dei tanti detenuti che la dottoressa Buccoliero ha incontrato nel proprio mestiere, all'elencazione di dati numerici sorprendentemente diversi da quelli fissati nell'immaginario comune, l'attenzione del pubblico interno al carcere, così come quella della comunità incontrata successivamente, è stata massima. Per una volta sono stati affrontati argomenti, spesso in balia della sensazionalismo e della politica "di pancia", in una modalità completamente diversa. E molte sono state pure le interazioni tra detenuti e relatori, indici del fatto che il testo delle autrici ha davvero toccato nel segno.

Interessanti le parole dell'architetto Cesare Burdese, uno dei massimi esperti di edilizia carceraria, presente alla presentazione in carcere, il quale ha sottolineato l'importanza di agire sul territorio, di lavorare nei posti in cui una nuova modalità di organizzazione carceraria esiste, perché le istituzioni coinvolte operino valorizzando e dando risposte concrete.

A conclusione dell'incontro "interno" l'intervento del Sindaco Dario Tallone, che, in un impeto di entusiasmo ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, enfatizzando la grande responsabilità della società esterna, sia nel bene che nel male, sia nel virtuoso reinserimento della competenze a fine pena che nella contribuzione all'alto tasso di recidiva: "La buona riuscita del ritorno nella comunità di concittadini che hanno pagato per i loro sbagli, dipende in gran parte da tutti noi. Il pregiudizio, l'indolenza e la negazione di una seconda possibilità da parte nostra, ci porta a cascata ad essere meno sicuri, a dover impegnare più risorse e a perdere la ricchezza di competenze e di talenti che invece i concittadini che concludono la reclusione posso offrire in grande quantità e qualità! Qui a Fossano, nonostante la contingenza economica negativa, posti, proposte e possibilità per chi esce ci sono! Lo garantisco come sindaco!"