A Monterosso Grana dei "fiori sospesi" da lasciare sulle tombe di chi non ha più nessuno

"Porgi un fiore a chi è rimasto solo, affinché a nessuno manchi nella ricorrenza dei defunti". E' questa, in sintesi, l'iniziativa lanciata nel piccolo comune di Monterosso Grana. L'amministrazione ha pensato ai defunti soli, quelli a cui nessuno, per tante ragioni, porta un fiore, nemmeno per la ricorrenza dei Morti.

Questa solitudine dei defunti è ancora più forte nei paesi di montagna, che si stanno spopolando.

All'ingresso del cimitero del piccolo paese è stato messo un recipiente in cui chiunque può lasciare dei fiori recisi, delle piante o un mazzo, così da permettere ad ogni cittadino di poter portare un fiore sulla tomba di qualcuno che di fiori non ne ha. Un modo per addobbare una tomba che per molti motivi ne è sprovvista. Si può lasciare un fiore per qualcun altro o si può semplicemente mettere un fiore su una tomba spoglia.

“I nostri paesi si svuotano, molti defunti hanno i famigliari lontani e le tombe sono abbandonate: con un gesto semplice pensiamo anche a loro che continuano a vivere nel ricordo della nostra Comunità”, sottolinea il sindaco Stefano Isaia. “Grazie ai consiglieri comunali Durbano Giovanni, Isoardi Renato e Gottardo Federica e al signor Migliore Marco per aver curato l’iniziativa”.